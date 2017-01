MŚ piłkarzy ręcznych - trener Strząbała: brak doświadczonych zawodników

"Walczyliśmy, ale ta drużyna sporo się jeszcze musi nauczyć" - dodał szkoleniowiec.Polscy piłkarze ręczni po porażce z Rosją definitywnie stracili szanse na awans do fazy pucharowej mistrzostw świata we Francji . Biało-czerwoni rozpoczęli ten mecz od prowadzenia 2:0. Mieli okazje podwyższyć prowadzenie, ale nie potrafili pokonać świetnie broniącego Wadima Bogdanowa. "Szkoda tych niewykorzystanych sytuacji z początku spotkania" - podkreślił Strząbała."Nasz kołowy Marek Daćko dostał wiele dobrych podań, podobnie było w meczu z Brazylią, i nie zakończył ich bramkami. Gdyby był skuteczniejszy, to drużynie grałoby się później dużo łatwiej. Bogdanow mówił przed spotkaniem, że rozpracował naszych zawodników i niestety jego słowa się potwierdziły. Dlatego Rosjanie wygrali dość pewnie ten mecz. Walczyliśmy, ale to nie wystarczyło" - stwierdził asystent Tałanta Dujszebajewa w kieleckim klubie.Strząbała dodał, że po raz kolejny polska reprezentacja nie wykorzystała dobrej postawy Adama Malchera. "Nasz bramkarz, podobnie jaki i w meczu z Norwegią, rozegrał dobre spotkanie. W obronie nie zagraliśmy źle. Ale jeśli zdobywa się tylko 20 bramek, to trudno myśleć o wygranej. Jest dynamika akcji, przyśpieszenie, zabrakło jednak wykończenia sytuacji, które sobie stworzyliśmy" - analizował przyczyny porażki kielecki trener.Dodał, że w drużynie biało-czerwonych widoczny był brak doświadczenia. "W tej chwili ten zespół ma jeszcze wiele braków, musi się jeszcze sporo nauczyć. Jeśli ci młodzi chłopcy mieliby wsparcie doświadczonych zawodników, moglibyśmy od nich więcej wymagać. Na razie jeszcze odbiegają umiejętnościami od innych. Kiedy do drużyny dołączą Michał Jurecki czy Kamil Syprzak, ten zespół będzie się prezentował znacznie lepiej" - powiedział z przekonaniem drugi trener Vive.Strząbała apelował, aby nie skreślać już teraz polskiej młodej reprezentacji. "Ten zespól jest dopiero na początku drogi. Wiadomo, że początki są zawsze bardzo trudne. Rozliczać tę drużynę, tych młodych chłopaków będziemy za dwa lata" - zakończył.Polscy szczypiorniści po trzech porażkach (z Norwegią, Brazylią i Rosją) stracili już szanse na awans do fazy pucharowej. Kolejny mecz podopieczni Tałanta Dujszebajewa zagrają we wtorek z Japonią.