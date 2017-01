KSW 39. Łukasz "Juras" Jurkowski chce wrócić do MMA i zawalczyć na Stadionie Narodowym!

Łukasz Jurkowski to dla wielu, zwłaszcza młodszych fanów MMA i KSW, komentator sportów walki, a nie zawodnik. W dzisiejszym programie Puncher "Juras" zwierzył się jednak, że za klatką tęskni, a możliwość stoczenia pojedynku na Stadionie Narodowym kusi go tak bardzo, że zaczyna nosić się z zamiarem powrotu na arenę czynnego MMA.Zobaczcie filmik, w którym Juras komentuje swoją decyzję oraz potwierdza, iż musi zostać spełniony jeden, ważny warunek, który zadecyduje o tym, w jakiej roli zobaczymy go w maju na Stadionie Narodowym Warszawie na gali KSW 37. Jeśli po rezonansie kręgosłupa okaże się, że może bezpiecznie rozpocząć treningi, to KSW będzie zmuszone znaleźć sobie nowego komentatora, przynajmniej na tą jedną galę.Więcej o MMA przeczytasz na stronie: inthecage.pl