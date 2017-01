MŚ piłkarzy ręcznych 2017. Polska - Rosja 20:24. Malcher odbijał, reszta nie dobiła do jego poziomu [OCENY]

Zawodników oceniamy w szkolnej skali 1-6.Niezły, szczególnie w drugiej połowie, którą zaczął od czterech udanych interwencji w pięciu pierwszych minutach. W sumie odbił 12 z 35 piłek , to 34 proc. skuteczności.Grał zbyt krótko.Bez pomysłu, bez bramki, dwa nieskuteczne rzuty. Słabo.Jeden z jego rzutów Wadim Bogdanow złapał w obie ręce, co w piłce ręcznej zdarza się bardzo rzadko. Próbował pokonać rosyjskiego golkipera sześć razy, zdobył dwie bramki. Stara się, pokazuje, ale niewiele z tego wynika.Grał zbyt krótko.Jedna bramka, dwa rzuty nieskuteczne, trzy dwuminutowe wykluczenia i w efekcie czerwona kartka. A grał tylko 27 minut.Najlepszy z naszych rozgrywających. Jak w meczu z Brazylią. Choć teraz już nie tak efektowny. Trzy gole, rzucał pięć razy.

Znów słabo, a przecież to doświadczony zawodnik, lider naszej obrony. W ataku 1/1, ale co to za pocieszenie?Grał w kratkę. Osiem rzutów i cztery bramki. Starał się, szukał różnych pozycji. Ma potencjał, ale przed nim jeszcze dużo pracy.Dwa trafienia, oba z karnych, w tym elemencie bezbłędny. W obronie średnio, w ataku praktycznie go nie było.Z trzech karnych zmarnował dwa, w sumie zdobył dwie bramki, miał 50-procentową skuteczność. Niestety, nie gra na swoim normalnym poziomie.Dwa karne, oba zmarnowane. W sumie w ataku 3/6, znów z irytującymi momentami nonszalancji.Grał zbyt krótko.Szarpał się w obronie z rywalami, ale zbyt wiele nie wyszarpał. Duży, silny, ale jeszcze bardzo niedoświadczony.Z Norwegią pokazał spore możliwości, ale i z Brazylią, i z Rosją zagrał dużo słabiej. W poniedziałek jeden gol i dwa zmarnowane rzuty, w walce z rosyjską obroną często bezradny.Grał zbyt krótko.