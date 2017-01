MŚ w piłce ręcznej. Polska - Rosja 20:24. Biało-czerwoni przegrali mecz o wszystko

Porażka nie oznacza jeszcze całkowitego pożegnania z turniejem. Polacy, znalazłszy się w grupie o¶miu najsłabszych ekip turnieju, zagraj± o Puchar Prezydenta , czyli 21. miejsce w turnieju.Zaczęło się od porażki z Norwegi± (20:22), po której Polacy byli jednak chwaleni. Ich gra rokowała na dalsz± czę¶ć M¦. Po porażce z Brazyli± (24:28) na biało-czerwonych posypały się już gromy. Niestety, w meczu o wszystko nie zdołali odwrócić losu.Polacy mecz zaczęli bardzo dobrze. Dzięki znakomitym interwencjom Adama Malchera prowadzili¶my 2:0. Co więcej, mogli¶my ten wynik zdecydowanie podwyższyć, bo Rosjanie do naszej bramki nie potrafili trafić aż przez osiem minut! Niestety Polacy zaczęli w prosty sposób tracić piłkę, a w doskonałych sytuacjach rzucali prosto w Wadima Bogdanowa, który został wybrany najlepszym zawodnikiem tego spotkania. Do przerwy obronił trzy rzuty karne, a Rosjanie prowadzili 13:9.W drugiej czę¶ci meczu rywale jeszcze podwyższali swoj± przewagę, aż w końcu podopieczni Duszejbajewa - w stylu, do jakiego zd±żyli nas przyzwyczaić - odrabiać zaczęli w samej końcówce.Podczas ostatnich dziesięciu minut zawodnicy tchnęli resztki nadziei w serca polskich kibiców, kiedy dwukrotnie mieli szanse na zmniejszenie straty do dwóch bramek. Wtedy znów dał o sobie brak do¶wiadczenia. Polacy gubili się w ataku. Nie pomagały nawet interwencje Dujszebajewa, który wielokrotnie zmieniał ustawienie, zawodników oraz prosił o czas przed kluczowymi akcjami Spotkanie zakończyło się wynikiem 20:24.