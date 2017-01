Alex Thomson pobił rekord świata 24-godzinnej żeglugi

42-letni Walijczyk miał średnią prędkość 22,4 węzła (41,36 km/h) i zbliżył się do prowadzącego Armela Le Cleac'h - płynie ok. 70 mil za Francuzem.Ostatni rekord w dobowej żegludze został ustanowiony w edycji 2012/13 przez Francuza Francoisa Gabarta i wynosił 534,48 mil morskich.Vendee Globe to regaty solo dookoła Ziemi trasą z zachodu na wschód, bez zawijania do portu i bez pomocy z zewnątrz. Są jednymi z najtrudniejszych we współczesnym żeglarstwie.Regaty odbywają się co cztery lata i są wyścigiem żeglarskim w tradycyjnym stylu. Start i meta znajduje się we Francji w Les Sables-d'Olonne (departament Vendee). Uczestnicy mają do pokonania ok. 30 tys. mil morskich, nie mogą zawijać do portów i nie mogą być wspierani przez ekipy pozostające na lądzie. Skiperzy jachtów są całkowicie zdani na swe umiejętności żeglarskie. Pierwszą edycję przeprowadzono na przełomie 1989 i 1990 roku.