F1. Bottas w Mercedesie, powrót Massy

Massa po sezonie 2016 miał zakończyć starty w Formule 1, ale później pojawiały się informacje, że być może 35-letni kierowca podejmie decyzję o powrocie. To się potwierdziło - doświadczony Brazylijczyk zdecydował się na roczną umowę.W Williamsie nie będzie natomiast 27-letniego Bottasa, który przechodzi do mistrzowskiej ekipy Mercedesa (dołączy do Brytyjczyka Lewisa Hamiltona). Tam zastąpi najlepszego w poprzednim sezonie Rosberga. Niemiec zakończył już starty w Formule 1.Wcześniej w poniedziałek mający siedzibę w Szwajcarii team Sauber poinformował, że jego zawodnikiem w 2017 roku będzie Niemiec Pascal Wehrlein. 22-latek był w przeszłości kierowcą rezerwowym Mercedesa GP i zawodnikiem ekipy Manor.Wehrleina wymieniano jako jednego z dwóch - obok Bottasa - kandydatów do zastąpienia w zespole Mercedesa Rosberga.W edycji 2017 zaplanowano dwadzieścia wyścigów mistrzostw świata; pierwszy - Grand Prix Australii - odbędzie się 26 marca. (PAP)Wstępna lista zgłoszeń F1 na sezon 2017:Mercedes AMG Petronas Motorsport: Lewis Hamilton (W. Brytania), Valtteri Bottas (Finlandia)Haas F1 Team Haas: Romain Grosjean ( Francja ), Kevin Magnussen (Dania)Renault Sport Formula One Team: Nicolas Huelkenberg ( Niemcy ), Jolyon Palmer (W. Brytania)McLaren Honda Formula 1 Team: Fernando Alonso (Hiszpania), Stoffel Vandoorne ( Belgia Red Bull Racing: Daniel Ricciardo (Australia), Max Verstappen ( Holandia Force India F1 Team: Sergio Perez (Meksyk), Esteban Ocon (Francja)Sauber F1 Team: Marcus Ericsson (Szwecja), Pascal Wehrlein (Niemcy)Scuderia Ferrari: Sebastian Vettel (Niemcy), Kimi Raikkonen (Finlandia)Scuderia Toro Rosso: Carlos Sainz Jr. (Hiszpania), Daniił Kwiat (Rosja)Williams Martini Racing: Lance Stroll (Kanada), Felipe Massa (Brazylia)Manor Racing MRT nie podano nazwisk kierowców