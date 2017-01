Skoki narciarskie. W Zakopanem zapowiada się udział rekordowej liczby ekip

Organizatorzy spodziewają się przyjazdu uczestników w środę. Kozak zapytany o to, kiedy skoczkowie będą mogli potrenować na Wielkiej Krokwi powiedział, że zgodnie z regulaminem będzie to możliwe w czwartek.- My jako organizator przejęliśmy obiekt w poniedziałek i przy obecnych dobrych warunkach pogodowych na pewno zdążymy go do tego dnia odpowiednio przygotować. Zwłaszcza, że dzięki zamontowanym torom lodowym ubędzie nam wielogodzinnej pracy przy rozbiegu - podkreślił.Oficjalny trening zaplanowano na piątek o godz. 16.00. Dwie godziny później rozpoczną się kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego. Natomiast w sobotę rozegrane zostaną zawody drużynowe, w których - po raz pierwszy w historii - Polacy wystąpią w żółtych plastronach przeznaczonych dla liderów Pucharu Narodów.Trener Stefan Horngacher zdecydował, że biało-czerwone barwy będą reprezentowali: Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Jan Ziobro.W minioną sobotę i niedzielę skoczków gościła Wisła, a oba konkursy wygrał Stoch. Choć zdaniem wiceprezesa PZN Andrzeja Wąsowicza zadowolony z organizacji wiślańskich konkursów był dyrektor Pucharu Świata Walter Hofer, to w przyszłym sezonie na cztery konkursy w Polsce nie ma co liczyć.Z powodu igrzysk olimpijskich w PyeongChang skoczkowie w Beskidach mają wystartować tylko 11 stycznia , a w Zakopanem 13 i 14 stycznia - To na razie wstępny program, ale wszystko wskazuje, że tak będzie. Ostateczne decyzje zapadną w marcu na kongresie w Lozannie - powiedział Wąsowicz.????? Duda ze Stochem załatają dziurę budżetową! Zieliński i Szczęsny smutni [MEMY]