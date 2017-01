Siatkówka. Sir Sicoma Perugia gospodarzem Final Four Ligi Mistrzów

Poprzednio Final Four na Półwyspie Apenińskim rozegrano w 2011 roku.Obecnie 20 drużyn podzielonych jest na pięć grup. Awans do pierwszej rundy play off uzyska 12 najlepszych. Martwić o niego nie musi się Sir Sicoma, która po dwóch kolejkach prowadzi w grupie E. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przewodzi w grupie A, Asseco Resovia w grupie B, a PGE Skra Bełchatów jest ostatnia w grupie D.Tytułu sprzed roku broni Zenit Kazań.