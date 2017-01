Ekstraklasa. Arka zakończyła zgrupowanie we Władysławowie

W Centralnym Ośrodku Sportu Cetniewo arkowcy przebywali od środy do poniedziałku. Trener Grzegorz Niciński zabrał do Władysławowa 26 zawodników - w tym gronie nie było już angielskiego bocznego pomocnika Rashida Yussuffa, z którym rozwiązano kontrakt oraz Dariusza Zjawińskiego. 30-letni napastnik, który jesienią zdobył dwie bramki, jest co prawda kontuzjowany, ale w przerwie zimowej również ma opuścić szeregi beniaminka ekstraklasy.- Podczas tego obozu spory nacisk postawiliśmy na motorykę, ale nie zapomnieliśmy o piłce. Zresztą w zaprzyjaźnionym Cetniewie mamy bardzo dobre warunki do każdego rodzaju treningu. Do dyspozycji jest boisko, hala, siłownia oraz plaża, a po zajęciach można skorzystać z odnowy biologicznej. Na "dzień dobry" nie tylko zawodnicy, ale także kadra szkoleniowa zaliczyła tradycyjny bieg plażą do latarni morskiej w Rozewiu i z powrotem - powiedział Niciński.Podczas tego zgrupowania żółto-niebiescy rozegrali również pierwszy mecz kontrolny - w niedzielę pokonali trzecioligowy KS Chwaszczyno 5:1. W zespole rywali na środku obrony zagrał niespełna 20-letni syn trenera Arki -Błażej.W piątek do gdyńskiej drużyny dołączył natomiast Luka Zarandia. 21-letni reprezentant gruzińskiej młodzieżówki podpisał kontrakt do 30 czerwca 2019 roku, ale 43-letni szkoleniowiec nie zdecydował się wystawić go w niedzielnym spotkaniu. - Nie chciałem od razu rzucać go na głęboką wodę, tym bardziej, że sparing z Chwaszczynem rozegrany został w trudnych warunkach, na twardej i zmrożonej murawie. Wierzę jednak, że w następnych meczach kontrolnych Zarandia potwierdzi swoje walory, a jest to bardzo szybki i dynamiczny prawy pomocnik - zapewnił.Kolejne cztery sparingi Arka rozegra podczas drugiego zgrupowania na Cyprze. Do Limassol żółto-niebiescy wylecą w niedzielę 22 stycznia , a Wyspę Afrodyty opuszczą w środę 1 lutego . - Zagramy tam z niezłymi zespołami. Już we wtorek zmierzymy się z rumuńskim CFR Cluj, a następnie naszymi rywalami będą Atlantas Kłajpeda z Litwy oraz drużyny z Belgradu, Cukaricki i Rad. Mam nadzieję, że na Cyprze będę już miał do dyspozycji nowego napastnika, bo właśnie zawodnika na tę pozycję głównego poszukujemy - dodał.W poniedziałek rano arkowcy ćwiczyli na boisku oraz siłowni, a po obiedzie wyjechali do domu. Nie oznacza to jednak, że zawodnicy mieli już tego dnia wolne. Wszyscy piłkarze musieli stawić się wieczorem w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej na Gali Gdyńskiego Sportu 2016, podczas której żółto-niebiescy mają otrzymać tytuł drużyny roku.