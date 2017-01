Bundesliga. Arjen Robben przedłużył kontrakt z Bayernem Monachium

Holender, który 23 stycznia skończy 33 lata, występuje w Bayernie od 2009 roku i należy do czołowych zawodników zespołu. Słynny skrzydłowy wywalczył m.in. pięć razy mistrzostwo Niemiec, a w 2013 roku triumfował z monachijską drużyną w Lidze Mistrzów - strzelił wówczas decydującego gola w finale z Borussią Dortmund (2:1).- Na swojej pozycji jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. W Monachium , gdzie przebywa od prawie ośmiu lat, stał się kluczową częścią klubu - podkreślił znany działacz Bayernu Karl-Heinz Rummenigge.W połowie grudnia kontrakt z Bayernem do 2021 roku przedłużył Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski występuje w bawarskim zespole od 2014 roku, a w sezonie 2015/16 był królem strzelców Bundesligi.Bayern walczy o piąte z rzędu mistrzostwo Niemiec. Po szesnastu kolejkach jest liderem z 39 punktami. Bawarczycy awansowali także do 1/8 finału Champions League - rywalem będzie Arsenal Londyn.