Australian Open. Awans Federera do drugiej rundy

Obaj poniedziałkowi rywale urodzili się w 1981 roku - Austriak w maju, Federer w sierpniu. Ich mecz pierwszej rundy w Australii trwał niewiele ponad dwie godziny.Szwajcar przez pół roku nie występował na korcie, powodem była kontuzja kolana, nękały go także bóle kręgosłupa . Po raz ostatni w 2016 roku zagrał 8 lipca w wielkoszlemowym Wimbledonie. Były lider światowego rankingu poniósł wówczas porażkę w półfinale z Kanadyjczykiem Milosem Raonicem.Wrócił na początku stycznia - na Puchar Hopmana, nieoficjalne mistrzostwa świata drużyn mieszanych. "To był dla mnie szczególny moment. Cieszę się, że udało mi się powrócić do gry i już nie mogę się doczekać zbliżających się turniejów" - przyznał wówczas 17-krotny triumfator zawodów wielkoszlemowych.Federer po raz ostatni sięgnął po tytuł wielkoszlemowy w 2012 roku. Triumfował wówczas w Wimbledonie.W poniedziałek awans do drugiej rundy Australian Open wywalczył też m.in. obecny lider rankingu tenisistów Brytyjczyk Andy Murray, który pokonał Ukraińca Ilię Marczenkę 7:5, 7:6 (7-5), 6:2.