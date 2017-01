Mityng Copernicus Cup. Wielokrotna rekordzistka świata wystąpi w Toruniu

Utytułowana zawodniczka zapowiada próbę pobicia rekordu świata na swoim koronnym dystansie.Zaplanowana na 10 lutego impreza odbędzie się w Arenie Toruń i wystąpią w niej gwiazdy światowej i polskiej lekkoatletyki. Poza Dibabą będą to m.in. wicemistrz olimpijski w biegu na 60 metrów przez płotki Kubańczyk Orlando Ortega, który od 2015 roku reprezentuje Hiszpanię, brązowy medalista IO w Rio de Janeiro w tej samej konkurencji Francuz Dimitri Bascou, mistrzyni świata w biegu na 800 metrów z Pekinu Białorusinka Maryna Arzamasawa, rekordzistka świata juniorek na 60 metrów Ewa Swoboda, wicemistrz świata na 800 metrów Adam Kszczot czy finaliści igrzysk w Rio de Janeiro na 800 metrów Joanna Jóźwik i Marcin Lewandowski.Nie jest to jeszcze pełna lista startowa, a w kolejnych tygodniach organizatorzy zdradzą, które gwiazdy przyjadą jeszcze do Torunia. Od tego roku Copernicus Cup zaliczany jest do prestiżowego cyklu IAAF World Indoor Tour."Hala w Toruniu jest szczególnym obiektem lekkoatletycznym w Polsce. Nie ma drugiej takiej. Sygnał z tej imprezy będzie wysyłany na cały świat, a zawody oglądali będą kibice na kilku kontynentach. Takiego wydarzenia w tej arenie jeszcze nie było. Wisienką na torcie będzie próba pobicia rekordu świata na 1500 metrów, którą podejmie Genzebe Dibaba" - powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Wolsztyński, który jest organizatorem mityngu.W Arenie Toruń zawodnicy rywalizowali będą w trzynastu konkurencjach. Będą to biegi na 60 metrów kobiet i mężczyzn, 60 m przez płotki kobiet i mężczyzn, 400 m kobiet i mężczyzn, 800 m kobiet i mężczyzn oraz 1500 m kobiet i mężczyzn. Zaplanowana została również rywalizacja panów w skoku wzwyż oraz kobiet w skoku o tyczce i trójskoku.- Cykl, w którym znalazł się Copernicus Cup, jest zimowym odpowiednikiem Diamentowej Ligi. Można śmiało powiedzieć, że w Toruniu odbędzie się jeden z pięciu najważniejszych mityngów halowych na świecie w tym sezonie - zauważył prezydent Torunia Michał Zaleski.Prezes Wolsztyński podkreślił, że "nasze panie w biegu na 800 metrów postarają się pobić rekord Polski. Rywalizacja na 60 metrów przez płotki panów zapowiada się niezwykle emocjonująco. Wystąpią u nas najlepsi specjaliści w tej konkurencji na świecie. Podobnie będzie w biegach okrężnych. Liczę także, że rekord mityngu może pobić nasza młoda gwiazda - Ewa Swoboda. Każdy fan "królowej sportu" powinien być tego dnia w Toruniu bądź spoglądać w kierunku tego miasta. Mityng będzie miał, po raz pierwszy w historii naszego kraju, prawdziwie gwiazdorską obsadę". Toruński mityng będzie jedną z trzech imprez zaliczanych do Orlen Mityng Tour, w którym na wzór Diamentowej Ligi, będzie prowadzona dodatkowa klasyfikacja w wybranych konkurencjach. Copernicus Cup zainauguruje nową markę w polskiej lekkoatletyce. Kolejnymi odsłonami zawodów będą mityng Orlen Cup w Łodzi (16 lutego) oraz halowe mistrzostwa Polski w Toruniu (18-19 lutego).