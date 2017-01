MŚ piłkarzy ręcznych. Piotr Przybecki: tylko zwycięstwo z Rosją daje nadzieję

Polska reprezentacja rozegrała już we Francji dwa mecze i obydwa przegrała, ale w bardzo różnym stylu."Nasza drużyna po meczu z Norwegią, mimo porażki, zbierała same pochwały. Byliśmy bardzo zadowoleni, przede wszystkim z występu naszych zawodników. Tomek Gębala i Michał Daszek strzelili 13 z 20 zdobytych bramek, na które oczywiście pracował cały zespół. Szkoda, że brak doświadczenia spowodował, że nie zostały wykorzystane sytuacje, mieliśmy trzy piłki na przełamanie, których efektem mogła być wygrana. No i mieliśmy Adama Malchera, który dokonywał cudów w bramce" - podsumował występ Polaków trener Orlen Wisły.Zdaniem Przybeckiego, zupełnie inaczej wyglądał mecz z Brazylią, w którym drużyna popełniła zbyt wiele własnych błędów."Pierwsze minuty ustawiły ten pojedynek, rywale poczuli, że mogą wygrać i wykorzystywali każdy błąd. Brak doświadczenia sprawił, że schodziliśmy pokonani. Cieszy mnie udany debiut Adama Morawskiego, który w bramce spisywał się poprawnie".Dwie porażki nie oznaczają, że nie ma drużyny. "Trzeba spojrzeć na te wyniki przyszłościowo. Zgodnie z planami związku, drużyna przygotowywana jest na Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 i pod tym kątem powinno się oceniać poczynania zawodników. Trzeba dać budowanej drużynie duży kredyt zaufania, a nie dołować po przegranej" - dodał szkoleniowiec Orlen Wisły.Piotr Przybecki liczy na zwycięstwo w pojedynku z Rosją. "To bardzo trudny rywal, który ma sporo atutów i bardzo doświadczonych piłkarzy, którzy po porażce z Norwegią też nie mają łatwej sytuacji. Wygra ten, kto zaskoczy przeciwnika, mam nadzieję, że to będziemy my. W naszej grupie, poza Francją, która jest raczej poza zasięgiem pozostałych drużyn, wszystko może się zdarzyć. My wcale nie jesteśmy na straconej pozycji, musimy grać do końca, walczyć, pokazać to, z czego jesteśmy znani, czyli charakter. Tu nie ma co kalkulować, szanse na awans są i trzeba je wykorzystać.Pojedynek Polska - Rosja rozpocznie się o godz. 20.45.