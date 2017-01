NBA. Russell Westbrook uzyskał 20. triple-double

Legendarny Wilt Chamberlain 49 lat temu sezon zakończył zaliczając triple-double 31 razy. Rekordzistą jest natomiast inna legenda - Oscar Robertson. On w rozgrywkach 1961/62 dwucyfrowe wartości w trzech kategoriach uzyskiwał 41-krotnie."Druga połowa meczu w wykonaniu Russella była fenomenalna" - zachwycał się trener drużyny gości Billy Donovan, który mógł jednak mieć zastrzeżenia do postawy całego zespołu.W ostatnich minutach przewaga 12 punktów Thunder błyskawicznie topniała. Gdy na 26,5 sekundy przed końcową syreną DeMarcus Cousins trafił za trzy (w całym meczu zdobył 31 pkt), zespół z Oklahoma City prowadził tylko 116:113. Tę niewielką różnicę udało się obronić.Ekipa Thunder z bilansem 25 zwycięstw i 17 porażek zajmuje szóste miejsce na Zachodzie.Dwunasty w sezonie triple-double zaliczył natomiast James Harden, który poprowadził Houston Rockets do wysokiego zwycięstwa w Nowym Jorku nad Brooklyn Nets 137:112. Sam uzyskał 22 punkty, 11 zbiórek i 10 asyst.Rockets trafili 21 razy za trzy punkty, bijąc swój rekord sezonu. Sześciokrotnie piłkę do kosza zza linii 7,24 m posłał Trevor Ariza.Harden po 43. meczu sezonu przekroczył już 1000 punktów i 500 asyst. Poprzednio tak niewielu spotkań do osiągnięcia tej granicy potrzebował Nate Archibald w sezonie 1972/73.Rockets (32-11) plasują się na drugiej pozycji na Zachodzie. Z kolei Nets, którzy ponieśli dziesiątą z rzędu porażkę, zamykają tabelę Konferencji Wschodniej (8-32).