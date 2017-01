Australian Open. Zachwyty po meczu Janowicza. "Świetnie znowu go widzieć"

- Świetnie znowu widzieć Janowicza. Znakomicie się go ogląda, z wielu powodów - napisał Jose Morgado, dziennikarz zajmujący się tenisem w portugalskim "Recordzie".

Great to see Janowicz back. Guy is still so fun to watch for many reasons. - José Morgado (@josemorgado) 16 stycznia 2017

Morgado zauważył, że Janowicz obecnie pracuje z trenerem Dominica Thiema (8. w ranking ATP) Guenterem Bresnikiem i dobrze spisywał się w przygotowaniach do sezonu.

Janowicz now working with Thiem's coach Bresnik, had a great off season. Let's see if he can finish the upset - José Morgado (@josemorgado) 16 stycznia 2017

- Janowicz pozostaje bez zwycięstwa w wielkoszlemowym meczu od 2015 roku. W zeszłym roku opuścił pół roku ze względu na kontuzję kolana. Ale 26-latek pokazał przebłyski swojego najlepszego tenisu w pierwszych dwóch setach, łącząc sprytne dropszoty i loby z mocnym serwisem oraz potężnym forhendem - doceniła Polaka oficjalna strona US Open. Zauważyła, że Janowicz prowadził dwoma setami z Ciliciem w Pucharze Davisa w 2014 roku, gdy również przegrał w pięciu setach.

Można powiedzieć, że organizatorzy przewidzieli dobrą postawę Polaka. Wymienili go wśród 10 zawodników, na których warto zwrócić uwagę w tegorocznej edycji. Zaznaczono, że wysoki gracz w przeszłości był 14. rakietą świata, a obecnie wraca do formy po przewlekłych kłopotach zdrowotnych. Oceniono, że w dobrej dyspozycji jest w stanie zagrozić każdemu.

Polak miał problemy z kibicem, którzy przeszkadzał mu w grze w trakcie piątego seta. - Jeśli Jerzy zapyta "ile razy jeszcze?" [nawiązanie do słynnego "how many times?", gdy Janowicz stracił nad sobą kontrolę podczas meczu Australian Open - dop. red.] to by mu uszło płazem - napisał Erik Gudris, dziennikarz "Tennis Now". Dodał, że mecz był niezwykle ciekawy.

I mean if Jerzy says "How many times?" to umpire about rowdy fan's rants at him, he would be forgiven. - Erik Gudris (@ATNtennis) 16 stycznia 2017

Za to brazylijski dziennikarz Alexandre Cossenza zwrócił uwagę na jedną z akcji Janowicza określając go mianem "talentu".

Janowicz deu uma curtinha de smash agora. Talento. - Alexandre Cossenza (@saqueevoleio) 16 stycznia 2017

- Janowicz walczył dzielnie. Powinien być dumny ze swojego występu, pokazał symptomy poprawy, choć w końcówce zawiodła go psychika. Ten wynik stanowi fundament na resztę sezonu - napisał portal "Ubi Tennis" dodając, że w ostatnich dwóch setach Cilić grał swój najlepszy tenis, a Janowicz tracił energię na dyskusję z sędzią o niesfornym kibicu.

