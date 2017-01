Australian Open. Porażka Jerzego Janowicza po pięciosetowym horrorze!

Niespodziewanie to Janowicz wygrał dwa pierwsze sety. Polak przełamał triumfatora US Open z 2014 roku w piątym gemie pierwszej partii oraz w dziewiątym gemie drugiego seta. Tę partię zakończył asem serwisowym! Sensacja wisiała w powietrzu, ale wtedy Chorwat wziął się do roboty.





Niespodziewanie to Janowicz wygrał dwa pierwsze sety. Polak przełamał triumfatora US Open z 2014 roku w piątym gemie pierwszej partii oraz w dziesiątym gemie drugiego seta, którego zakończył asem serwisowym! Sensacja wisiała w powietrzu, ale wtedy Chorwat wziął się do roboty.

Niestety, duża w tym zasługa Janowicza. Zaczął popełniać coraz więcej niewymuszonych błędów i w kolejnych dwóch setach ugrywał tylko dwa gemy, miał dużo podwójnych błędów serwisowych.

Jerzy Janowicz obronił jedną piłkę meczową, ale ostatecznie przegrał z Marinem Ciliciem po pięciu setach w 1. rundzie #ausopen pic.twitter.com/IijqAOV77S - Eurosport Polska (@Eurosport_PL) 16 stycznia 2017

Piąty set zaczął się fatalnie dla Janowicza. Szybko przegrał trzy pierwsze gemy, skupił się również na dyskusji z sędzią o nieodpowiednim zachowaniu jednego z kibiców (więcej tutaj). Przy stanie 1-4 wygrał kolejnego gema do zera, ale ani razu nie przełamał rywala, który dysponuje potężnym serwisem. Tego seta Chorwat wygrał 6-3, a w konsekwencji również całe starcie.

Tym samym doszło do powtórki ze starcia Pucharu Davisa z 2014 roku. Wtedy Janowicz również prowadził z Ciliciem 2-0, ale ostatecznie przegrał po pięciu setach. W drugiej rundzie Chorwat zmierzy się ze zwycięzcą pary Facundo Bagnis - Daniel Evans.

