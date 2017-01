Australian Open - Halep druga raz z rzędu odpadła w 1. rundzie

Pojedynek czwartej w rankingu WTA Halep z 52. w tym zestawieniu Rogers zainaugurował zmagania w tegorocznej edycji Australian Open na korcie centralnym - Rod Laver Arena - i przyniósł niespodziankę.Rumunka po pierwszym secie poprosiła o przerwę medyczną. Później była w stanie kontynuować grę, ale we znaki dawało jej się w dalszym ciągu lewe kolano , którego uraz doskwierał jej już na początku stycznia w Shenzhen. Spotkanie trwało 75 minut."Nigdy nie myślę o poddaniu meczu, to nie w moim stylu. Noga bolała mnie jednak coraz bardziej i nie byłam w stanie nic z tym zrobić" - podsumowała 25-letnia Halep.Rok temu także pożegnała się ze zmaganiami w Melbourne po pierwszym meczu. Tak samo zakończyła się jej przygoda z tą imprezą w latach 2012-13. Z kolei w latach 2014-15 dotarła do ćwierćfinału. W minionym sezonie w pozostałych odsłonach Wielkiego Szlema spisała się zdecydowanie lepiej niż w Australii - we French Open zatrzymała się na 1/8 finału, a w Wimbledonie i US Open rundę dalej.Rogers nie kryła radości z pokonania faworyzowanej rywalki."Mogę zostać tu dłużej!" - wykrzyknęła szczęśliwa Amerykanka w pomeczowym wywiadzie.W poprzedniej edycji turnieju zabrakło jej z powodu kontuzji. Kilka miesięcy później błysnęła we French Open, docierając do najlepszej "ósemki" i pokonując po drodze m.in. Czeszki Karolinę Pliskovą i Petrę Kvitovą."Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że jestem w stanie rywalizować z czołowymi zawodniczkami i jestem wystarczająco dobra. Jest parę rzeczy, nad którymi muszę popracować, ale jestem tu. Muszę wierzyć w siebie" - zaznaczyła Rogers.Jedyny wcześniejszy występ w głównej drabince w Melbourne zaliczyła dwa lata temu, gdy przegrała mecz otwarcia. 24-letnia tenisistka w drugiej rundzie obecnych zmagań spotka się z Niemką Anniką Beck lub Australijką Ash Barty.Do kolejnego etapu awansowała w poniedziałek m.in. rozstawiona z "siódemką" Hiszpanka Garbine Muguruza, która pokonała Marinę Erakovic z Nowej Zelandii 7:5, 6:4.(PAP)