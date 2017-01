Liga włoska - porażka Juventusu we Florencji, Roma coraz bliżej lidera

Bramki dla ósmej w tabeli Fiorentiny zdobyli piłkarze z Chorwacji - Nikola Kalinic w 37. minucie i na początku drugiej połowy Milan Badelj. Goście odpowiedzieli tylko trafieniem Gonzalo Higuaina w 58. minucie. To trzynasty gol Argentyńczyka w tym sezonie Serie A.Juventus poniósł czwartą ligową porażkę (15 zwycięstw, żadnego remisu), a pierwszą od 27 listopada . Ma 45 punktów i jeden mecz zaległy. Fiorentina, która również rozegrała jedno spotkanie mniej od większości rywali, zgromadziła 30 punktów.Przewaga "Starej Damy" nad Romą zmalała do jednego punktu, a nad trzecim w tabeli Napoli - do czterech.Piłkarze z Neapolu wcześniej w niedzielę pokonali Pescarę 3:1. Pomocnik reprezentacji Polski Piotr Zieliński, który grał do 65. minuty, asystował przy trafieniu Słowaka Marka Hamsika na 2:0 na początku drugiej połowy.Na ławce rezerwowych Napoli siedział Igor Łasicki, natomiast w kadrze gospodarzy nie było jeszcze Arkadiusza Milika, który wrócił do zdrowia po kontuzji kolana.Roma Wojciecha Szczęsnego, dzięki bramce Belga Radji Nainggolana w 12. minucie, pokonała na wyjeździe Udinese 1:0. Zwycięstwo gości mogło być wyższe, ale Bośniak Edin Dżeko nie wykorzystał w pierwszej połowie rzutu karnego.Po raz kolejny czyste konto zachował także wypożyczony z Romy do Empoli Łukasz Skorupski. Jego zespół (17. w tabeli) zremisował bezbramkowo na wyjeździe z trzynastą Sampdorią Genua. W ekipie gospodarzy cały mecz rozegrał Karol Linetty (żółta kartka), a na ławce rezerwowych siedział Bartosz Bereszyński.W meczu Cagliari - Genoa (4:1) od 81. minuty w zespole gospodarzy grał Bartosz Salamon.