PŚ w Wiśle. Polska znowu ucieka w Pucharze Narodów: "To jest główny cel Horngachera"

Kadra prowadzona przez Stefana Horngachera ma już 168 "oczek" przewagi nad zajmuj±cymi 2. miejsce Austriakami. Plasuj±cy się na 3. lokacie Niemcy trac± natomiast do biało-czerwonych aż 368 punktów.- Kiedy¶ nie zwracali¶my na to uwagi, ale teraz patrzymy na klasyfikację Pucharu Narodów. Trener Horngacher, obejmuj±c nasz zespół, postawił sobie za główny cel walkę o drużynowy Puchar ¦wiata. Zmienił nasze podej¶cie, to stało się dla nas bardzo ważne - powiedział po niedzielnym konkursie w Wi¶le Maciej Kot w rozmowie z TVP.Pozycja lidera oznacza, że podczas konkursu drużynowego w Zakopanem ( 21 stycznia ) polska drużyna po pierwszy w historii startować będzie w żółtych plastronach.1. Polska, 2397 pkt2. Austria, 22293. Niemcy, 20294. Norwegia , 16185. Słowenia, 1399