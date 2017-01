Kontuzja Jakuba Rzeźniczaka. Kapitan Legii kończy obóz w Hiszpanii

Kuba Rzeźniczak ma złamaną rękę. Uraz uniemożliwia jego dalsze treningi w ????. Jutro "Rzeźnik" wraca do Warszawy... ?? #LegiaBenidorm — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) January 15, 2017

To by było na tyle:-/ pic.twitter.com/IAkg0rqw4L — Jakub Rzeźniczak (@JakubRzezniczak) January 15, 2017

Mistrzowie Polski w Hiszpanii trenują od wtorku. Rzeźniczak kontuzji doznał podczas drugich niedzielnych zajęć, w czasie wewnętrznej gierki. 30-latek "tak nieszczęśliwie upadł na murawie, że doznał urazu dłoni. Kapitan Legii niemal natychmiast wrócił do gry , ale po chwili musiał jednak opuścić boisko. 'Rzeźnik' udał się na prześwietlenie do szpitala i niestety wykazało ono złamanie w dłoni." - czytamy na portalu Legioniści.com Wieczorem klub poinformował, że Rzeźniczak w poniedziałek opuści zgrupowanie i wróci do Warszawy.Podczas zgrupowania w Benidormie legioniści rozegrają dwa sparingi. We wtorek o godz. 16 zmierzą się z Arminią Bielefeld, w piątek o tej samej porze zagrają z kolei z Grasshopper Club Zurych . 24 stycznia warszawiacy rozpoczną drugi obóz w Hiszpanii, tym razem w La Mandze. Tam towarzysko zmierzą się z Ulsan Hyundai FC (25 stycznia) oraz FC Nordsjaelland ( 3 lutego ).