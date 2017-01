Premier League. Manchester United zremisował z Liverpoolem

Była 84. minuta "Derbów Anglii", kiedy strzał głową Marouane'a Fellainiego zatrzymał się na słupku bramki Simona Mignoleta. Do piłki w polu karnym Liverpoolu dopadł jednak Antonio Valencia, który dokładnie dośrodkował na głowę Zlatana Ibrahimovicia. Szwed strzelił swojego 14 gola w tym sezonie i uratował "Czerwonym Diabłom" punkt w starciu z odwiecznym rywalem.United do przerwy przegrywali bowiem 0:1 po golu Jamesa Milnera. Reprezentant Anglii w 27. minucie pewnie wykorzystał rzut karny podyktowany za zagranie ręką w "szesnastce" Paula Pogby.Z remisu na Old Trafford najbardziej cieszyły się dwie londyńskie drużyny - Chelsea i Tottenham. Zespół Antonio Conte w sobotę pokonał 3:0 Leicester City i dzięki remisowi Liverpoolu powiększył nad nim przewagę w tabeli z pięciu do siedmiu punktów. Drugi, z taką samą ilością punktów co Liverpool, jest właśnie Tottenham. Manchester United wciąż zajmuje szóstą lokatę w rozgrywkach i do lidera traci już 12 punktów.