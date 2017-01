PŚ w Wiśle. Maciej Kot: Mieliśmy dzisiaj z Piotrkiem pecha

W sobotę i niedzielę najwyżej z Polaków, nie licz±c Stocha, uplasowali się Maciej Kot i Piotr Żyła. Pierwszy z nich był 9. i 5. (3. po pierwszej serii), drugi 7. i 11. Zdaniem Kota biało-czerwonym bardziej niż umiejętno¶ci, by znaleĽć się na podium, zabrakło szczę¶cia.- W niedzielę mieli¶my z Piotrkiem pecha, je¶li chodzi o wiatr. Nie czułem wielkiej różnicy w technice skoku, po prostu, jak my to mówimy, nie było z czego odlecieć. Szkoda, oczywi¶cie, ale taki jest sport , takie s± skoki - powiedział w rozmowie z TVP Kot.Po konkursach w Wi¶le Kamil Stoch umocnił się na pozycji lidera Pucharu ¦wiata. Maciej Kot jest na 5. miejscu, Piotr Żyła jest 9.1. Kamil Stoch (Polska) 833 pkt2. Daniel-Andre Tande ( Norwegia ) 7673. Domen Prevc (Słowenia) 7514. Stefan Kraft (Austria) 6405. Maciej Kot (Polska) 5026. Michael Hayboeck (Austria) 4577. Manuel Fettner (Austria) 4448. Markus Eisenbichler ( Niemcy ) 4149. Piotr Żyła (Polska) 33710. Severin Freund (Niemcy) 309...20. Dawid Kubacki (Polska) 18026. Stefan Hula (Polska) 10338. Jan Ziobro (Polska) 2946. Aleksander Zniszczoł (Polska) 952. Klemens Murańka (Polska) 4