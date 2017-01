Serie A. Asysta Zielińskiego, Szczęsny i Skorupski nie puścili gola

Piłkarze z Neapolu prowadzili u siebie 3:0 po golach Lorenzo Tonellego, Słowaka Marka Hamsika i Belga Driesa Mertensa. Zieliński, który grał do 65. minuty, asystował przy trafieniu Hamsika na początku drugiej połowy. Goście jedyną bramkę zdobyli w ostatnich sekundach po strzale z rzutu karnego (Gianluca Caprari).Na ławce rezerwowych Napoli siedział Igor Łasicki, natomiast w kadrze gospodarzy nie było jeszcze Arkadiusza Milika, który już wrócił do zdrowia po kontuzji kolana. Napoli z dorobkiem 41 pkt pozostało na trzecim miejscu i traci trzy punkty do AS Romy.Drużyna Wojciecha Szczęsnego dzięki bramce Belga Radji Nainggolana w 12. minucie pokonała na wyjeździe Udinese 1:0. Zwycięstwo gości mogło być wyższe, ale Bośniak Edin Dżeko nie wykorzystał w pierwszej połowie rzutu karnego.Po raz kolejny czyste konto zachował także wypożyczony z Romy do Empoli Łukasz Skorupski. Jego zespół (17. w tabeli) zremisował bezbramkowo na wyjeździe z Sampdorią Genua. W ekipie gospodarzy cały mecz rozegrał Karol Linetty (żółta kartka), a na ławce rezerwowych siedział Bartosz Bereszyński.W meczu Cagliari - Genoa (4:1) od 81. minuty w zespole gospodarzy grał Bartosz Salamon.Lider Serie A Juventus (45) zagra wieczorem na wyjeździe z Fiorentiną.