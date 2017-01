PŚ w Wiśle. Stoch znów odleciał. Tak mocny o tej porze roku nie był nigdy

Z 13 indywidualnych konkursów tego sezonu Stoch wygrał cztery, a siedem skończył na podium (trzy razy zajmował drugie miejsce). Od zawodów w Klingenthal lider Pucharu ¦wiata notuje serię już 11 startów z rzędu, w których nie wypada z czołowej "10". Od tego momentu zajmował kolejno miejsca: 4., 4., 1., 9., 2., 2., 2., 4., 1., 1., 1. Podwójnemu mistrzowi olimpijskiemu z Soczi tej zimy naprawdę nie wyszły tylko dwa pierwsze konkursy w Kuusamo. Tam w pierwszej serii inauguracyjnych zawodów upadł i zamiast atakować w finale z miejsca najpewniej pi±tego, przyst±pił do drugiej serii jako 31. zakwalifikowany do niej skoczek. Poobijany zaj±ł 26. miejsce, dzień póĽniej był 22.Tamte wyniki nawet bez upadku przyjęliby¶my za co¶ dla Stocha typowego. W sezonie 2013/2014, w którym zdobył dwa tytuły mistrza olimpijskiego i Kryształow± Kulę, zacz±ł od 37. pozycji w Klingenthal, 10. w Kuusamo oraz 20. i 18. w Lillehammer. Rok wcze¶niej, czyli tej zimy, której został mistrzem ¶wiata w Val di Fiemme, zaczynał od 30. i 36. miejsca w Lillehammer oraz braku kwalifikacji do zawodów w Kuusamo. Po tamtych wynikach zamiast jechać na próbę przedolimpijsk± do Soczi postanowił potrenować. I dopiero po spokojnych zajęciach w Ramsau wskoczył do czołówki.Trwaj±ca zima jest już 12., w której Stoch regularnie skacze w Pucharze ¦wiata. Tylko raz sezon zacz±ł miejscami w pierwszej "dziesi±tce". Jesieni± 2011 roku był czwarty w Kuusamo i trzeci w Lillehammer. Ale o tym, że nie był wówczas tak stabilny, jak w pierwszej czę¶ci trwaj±cego sezonu niech ¶wiadcz± 48. miejsce Lillehammer już dzień po podium, a póĽniej trzy pozycje w drugiej "10" w Harrachovie i Engelbergu oraz dopiero 23. lokata w konkursie w Oberstdorfie otwieraj±cym Turniej Czterech Skoczni.W niedzielę w Wi¶le Stoch wygrał swój 19. konkurs Pucharu ¦wiata w karierze. Po raz pierwszy triumfował w trzecich zawodach z rzędu. Polak form± błyszczał już w 65. Turnieju Czterech Skoczni, który wygrał. A po powrocie z niemiecko-austriackiej imprezy jest jeszcze mocniejszy. Na 1300 punktów możliwych do zdobycia tej zimy Kamil wywalczył 833 i prowadzi w "generalce" P¦. Ile punktów miał na koncie w takim samym momencie sezonu ze złotami z Soczi? 590. A w sezonie ze złotem M¦ w Val di Fiemme? 385. Zim± z Soczi Kamil z pierwszych 13 konkursów wygrał dwa, a na podium skończył pięć. Zim± z Val di Fiemme nie miał ani jednej wygranej i "tylko" trzy miejsca na podium.Co wynika ze statystyk? Oczywi¶cie że Stoch nigdy nie był tak mocny w pierwszej czę¶ci sezonu jak teraz. Je¶li Kamilowi będzie dopisywało zdrowie, formy zgubić nie powinien. Do tej zimy miał 15 zwycięstw w P¦, a tylko dwa odniósł w grudniu . On zawsze był skoczkiem, który rozpędzał się z biegiem tygodni, swoj± najwyższ± formę osi±gał dopiero w okolicach głównej imprezy. Adam Małysz , dobry duch ekipy, pytany o rezerwy Kamila, mówi że ten spóĽnia jeszcze wszystkie odbicia. Podobno je¶li z progu wyjdzie zdecydowanie za póĽno, to rywale mog± z nim powalczyć, ale je¶li spóĽni się tylko trochę, to nie maj± szans. Skoro tak, to znaczy, że Kamil Stoch ci±gle jeszcze ma się z czego odbić.