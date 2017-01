PŚ w skokach - drugie zwycięstwo Stocha w Wiśle

Stoch prowadził po pierwszej serii, ale w drugiej skoczył bliżej niż jego najgroźniejsi rywale i ostatecznie wyprzedził zaledwie o 1,2 pkt Norwega Daniela Andre Tandego oraz o 1,3 Słoweńca Domena Prevca.Maciej Kot zajął piąte miejsce, a Piotr Żyła - jedenaste.Stoch odniósł 19. zwycięstwo w karierze i czwarte w tym sezonie, dzięki czemu umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.29-letni skoczek z Zębu kontynuuje wspaniałą passę. 6 stycznia w Bischofshofen triumfował w ostatnich zawodach oraz w całym Turnieju Czterech Skoczni, a w Wiśle nie zawiódł kibiców i wywalczył podwójne zwycięstwo, z tym że w niedzielę jego przewaga nad konkurentami była bardzo mała.Lider reprezentacji Polski pokazał klasę w pierwszej serii. Skok na odległość 135,5 m był nie tylko najdłuższy, ale i wysoko oceniony przez sędziów. Na półmetku zawodów Stoch miał dość bezpieczną przewagę 5,8 pkt nad Domenem Prevcem oraz 6 pkt nad Kotem, którzy skoczyli po 130 m. Żyła był dziewiąty, uzyskując 126,5 m.Pozostałych pięciu reprezentantów Polski, którzy wywalczyli awans do konkursu z kwalifikacji, nie zdołało przebić się do czołowej trzydziestki.W drugiej serii wysoko poprzeczkę zawiesił Tande, osiągając 134,5 m. Minimalnie przegrał z nim Prevc, który po niespokojnym locie uzyskał 132 m. Stoch lądował o sześć i pół metra bliżej od Norwega, ale to wystarczyło do zwycięstwa."W drugiej próbie nie miałem już tak wysokiego poziomu energii. Skok nie był już tak czysty, ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Teraz mam jeden, dwa dni odpoczynku i jadę na konkursy do Zakopanego" - mówił Stoch bezpośrednio po konkursie w wywiadzie dla TVP.Skoczkom na podium składał gratulacje i wręczał nagrody prezydent RP Andrzej Duda . Towarzyszyli mu prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner oraz... patron skoczni i najsłynniejszy mieszkaniec Wisły Adam Małysz.W przyszły weekend w Zakopanem odbędą się kolejne konkursy Pucharu Świata - w sobotę drużynowy, a w niedzielę indywidualny.1. Kamil Stoch (Polska) 271,7 pkt (135,5/128,0)2. Daniel-Andre Tande ( Norwegia ) 270,5 (128,5/134,5)3. Domen Prevc (Słowenia) 270,4 (130,0/132,0)4. Stefan Kraft (Austria) 259,5 (126,5/129,5)5. Maciej Kot (Polska) 253,8 (130,0/122,0)6. Johann Andre Forfang (Norwegia) 253,2 (130,0/126,0)7. Richard Freitag ( Niemcy ) 253,2 (127,0/122,0)8. Gregor Schlierenzauer (Austria) 251,4 (135,5/123,0)9. Robert Johansson (Norwegia) 249,3 (125,5/129,5)