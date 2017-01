PŚ w Wiśle. Kamil Stoch po wygraniu drugiego konkursu: Dzisiaj zabrakło mi energii

On to zrobił!!! Kamil Stoch nie oddał najdalszej próby w drugiej serii, ale 128 m wystarczyło do drugiego zwycięstwa na skoczni im. Małysza! pic.twitter.com/Z19u5Mx8rM — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) January 15, 2017

Polak w pierwszej serii pofrunął na odległość 135,5 metra i zdecydowanie prowadził przed rundą finałową. Druga próba nie była już tak perfekcyjna (128 m) i lider Pucharu Świata nie mógł być zaraz po lądowaniu pewny zwycięstwa. Ostatecznie z Danielem Andre Tande, który zajął 2. miejsce, Stoch wygrał o 1,2 pkt.Zawodnik tłumaczył, że w niedzielę przed drugim skokiem czuł się zmęczony. Dzień wcześniej po wygraniu pierwszego konkursu Stoch jeszcze długo po ceremonii dekoracyjnej rozmawiał z kibicami i pozował do wspólnych zdjęć.- Dzisiaj miałem trochę mniej energii, zabrakło jej w drugim skoku. Wczoraj po konkursie udzieliłem sporo wywiadów, miałem konferencję prasową, długo siedziałem jeszcze z kibicami, to mnie kosztowało wiele sił. Myślę, że dlatego zabrakło energii na drugi, mocny skok dzisiaj. Technicznie też nie było czysto - powiedział na antenie TVP Stoch.Na pytanie, co z bólem kolana, który dokuczał mu przed konkursem, Stoch odparł w swoim stylu: - Momentu na odpoczynek nie ma, ale wystarczą mi dwa, trzy dni, żeby dojść do siebie. Spokojnie. Teraz Zakopane , jadę skakać w rodzinne strony, z czego bardzo się cieszę.Stoch umocnił się w niedzielę na pozycji lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Nad zajmującym drugą pozycję Danielem Andre Tande ma 66 punktów przewagi. Trzeci jest Domen Prevc, tracący do Polaka 82 "oczka".