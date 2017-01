Ajax wygrał w holenderskiej ekstraklasie

Do przerwy na stadionie w Zwolle utrzymywał się bezbramkowy remis. W drugiej połowie zawodnicy z Amsterdamu przejęli jednak inicjatywę i szybko zdobyli dwa gole. Najpierw w 54. minucie z rzutu karnego Duńczyk Lasse Schoene. Kilkadziesiąt sekund później bramkę dla Ajaksu zdobył urodzony w Holandii Marokańczyk Hakim Ziyech.Kontaktowe trafienie dla gospodarzy zaliczył w 72. minucie Duńczyk Nicolai Brock-Madsen. Wynik spotkania ustalił dziesięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry Ziyech.Po raz pierwszy w seniorskiej drużynie Ajaksu wystąpił syn słynnego Patricka - Justin Kluivert. 17-latek wszedł na boisko pod koniec pierwszej połowy.Po osiemnastu kolejkach Ajax zajmuje drugie miejsce w tabeli. Ma 40 punktów i traci pięć do Feyenoordu Rotterdam.Spotkania Legii z Ajaksem w 1/16 finału LE zaplanowano na 16 i 23 lutego , gospodarzem pierwszego będą mistrzowie Polski.Legia zajęła trzecie miejsce w grupie Ligi Mistrzów i dzięki temu awansowała do 1/16 finału Ligi Europejskiej. Ajax wygrał swoją grupę w tych rozgrywkach.