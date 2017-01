PŚ w Wiśle. Kamil Stoch znów faworytem, pogoda nie powinna przeszkadzać

W sobotę na skoczni imienia Adama Małysza triumfował Kamil Stoch. Zwycięzca 65. Turnieju Czterech Skoczni potwierdził, że jest w tej chwili najlepszym skoczkiem ¶wiata. Drugiego Stefana Krafta wyprzedził aż o 16,3 pkt. W rundzie finałowej doleciał do 124. metra, gdy startuj±cy przed nim zawodnicy l±dowali o siedem-osiem metrów bliżej. Pod koniec drugiej serii skoczkom bardzo przeszkadzały podmuchy wiatru z tyłu. Przez cały konkurs wiatr kręcił, niektórzy mieli mocne podmuchy pod narty W niedzielę pogoda powinna być bardziej stabilna. A to do dobra wiadomo¶ć dla nowego lidera Pucharu ¦wiata. Stoch jest w formie, w sprawiedliwych warunkach będzie faworytem.Poza nim z Polaków pewni startu w zawodach s± jeszcze pi±ty w klasyfikacji generalnej P¦ Maciej Kot i Piotr Żyła, który w tym zestawieniu zajmuje dziewi±te miejsce. O awans do konkurs w kwalifikacjach powalczy jeszcze dziewięciu naszych zawodników - Krzysztof Miętus, Bartłomiej Kłusek, Krzysztof Biegun, Jakub Wolny, Klemens Murańka, Aleksander Zniszczoł, Jan Ziobro, Stefan Hula i Dawid Kubacki.Zarówno w trakcie kwalifikacji, jak i podczas konkursu temperatura powietrza ma wynosić około minus cztery stopnie Celsjusza, a najmocniejsze podmuchy wiatru maj± osi±gać maksymalnie 3,5 m/s, przy czym przez większo¶ć czasu ma wiać z sił± dwa razy mniejsz±.