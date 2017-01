Bundesliga. Oficjalnie: Bayern Monachium pozyska dwóch nowych piłkarzy!

Obaj zawodnicy występuj± obecnie w Hoffenheim, a oficjalnie zawodnikami Bayernu stan± się 1 lipca 2017 roku. 26-letni Rudy podpisze 3-letni kontrakt, natomiast o pięć lat młodszy Sule podpisze 5-letni± umowę.

- Jeste¶my bardzo zadowoleni z ich transferów. Pozyskanie dwóch reprezentantów Niemiec to również inwestycja w przyszło¶ć Bayernu. Rudy przychodzi za darmo, za to Hoffenheim dostanie za Sule uczciw± kwotę - powiedział prezes Bayernu Karl-Heinz Rummenigge.

- Transfer do Monachium to spełnienie moich marzeń. Chcę tam wygrywać trofea - powiedział Rudy, defensywny pomocnik. Za to Sule czeka z niecierpliwo¶ci± na okazję do gry w "jednym z najlepszych klubów na ¶wiecie". Bayern wygrał walkę o 21-letniego ¶rodkowego obrońcę m.in. z Chelsea. Według niemieckich mediów ma kosztować ok. 25 mln euro.

Sule w sierpniu zadebiutował w reprezentacji Niemiec, za¶ Rudy ma na koncie już 12 występów w narodowych barwach.

