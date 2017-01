Ekstraklasa. Artur Jędrzejczyk najlepiej zarabiającym piłkarzem w hitorii ekstraklasy! Ogromne obciążenie budżetu Legii Warszawa

Po obecnym kursie to 3,5 mln złotych rocznie. Legia kupiła zawodnika z Krasnodaru za 1 mln euro, wyrównując transferowy rekord ekstraklasy (wcześniej mistrzowie Polski zapłacili tyle samo za Ivicę Vrdoljaka oraz Ariela Borysiuka, a Polonia Warszawa dała tyle za Artura Sobiecha).

Jędrzejczyk podpisał 4-letni kontrakt, więc przez ten czas będzie kosztował Legię 4,2 mln euro (3,2 mln pensji + kwota odstępnego). Czegoś takiego w historii ekstraklasy jeszcze nie było, a należy tu doliczyć jeszcze premie i bonusy.

Prezes Legii Bogusław Leśnodorski uważa jednak, że ten transfer nie jest ryzykowny. - Ryzyko jest minimalne, bo Jędrzejczyk to urodzony lider. Takiego potrzebujemy na boisku i poza murawą". Za to Michał Żewłakow był zachwycony rolą, jaką "Jędza" odegrał wiosną 2016 roku (był wtedy wypożyczony do Legii). Kilka miesięcy temu podkreślał: - W takim zespole, jak Legia bardzo ważne są osobowości. Piłkarze, którzy w żadnym momencie nie pękają, niczego się nie boją. Taką postacią w walce o mistrzostwo Polski w 2016 roku był Jędrzejczyk. W szatni miał posłuch.

Podobną pensję do Jędrzejczyka ma Vadis Odjidja-Ofoe. - Poziom ich zarobków jest porównywalny, ale rozpatrując koszt piłkarza dla klubu należy brać pod uwagę wszystkie czynniki. Pełen wolumen - tłumaczy Leśnodorski. Biorąc pod uwagę sumę odstępnego, kwotę za podpis, prowizje oraz długość kontraktu to Jędrzejczyk jest najdroższym piłkarzem w historii Ekstraklasy. Więcej w "Polsacie Sport".

