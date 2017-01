NBA. Niespodzianka w Meksyku, trwa zwycięska seria Clippers

Przed wyjazdem do Meksyku 20-letni Booker przyznał, że chciałby t± sportow± wycieczkę jak najlepiej wykorzystać, choćby ze względu na pochodz±cego z tego kraju dziadka. W czwartek rzucił 39 punktów Dallas Mavericks, ale w rywalizacji z równie słabo spisuj±cym się w tym sezonie rywalem jego zespół zszedł z parkietu pokonany. W sobotę wyrównał rekord kariery, lecz tym razem Suns poradzili sobie z maj±cymi drugi obecnie bilans w NBA "Ostrogami"."Jestem dumny z całej drużyny. Z Mavericks zagrali¶my słabo, a dzi¶ stawili¶my czoła jednej z najlepszych ekip w lidze. Zaprezentowali¶my naprawdę dobr± koszykówkę" - ocenił Booker, który po raz 13. w dwuletniej karierze w zawodowej lidze przekroczył granicę 30 pkt.Młodego rozgrywaj±cego chwalił trener "Słońc" Earl Watson, którego dziadkowie również byli Meksykanami i z tego powodu w sentymentaln± podróż, pierwsz± do ojczyzny rodziców, zabrał swoj± matkę."Jestem zachwycony jego progresem. Nie wiem jednak, czy nie zostanie w Meksyku, bo tutaj ma ¶redni± 39 pkt" - przyznał z u¶miechem szkoleniowiec po dopiero 13. sukcesie jego drużyny w 40. występie w sezonie.Kawhi Leonard uzyskał 38 pkt dla Spurs, którzy z 31 wygranymi i dziewięcioma porażkami w dorobku ustępuj± w lidze tylko Golden State Warriors."Rywale zagrali niezwykle ambitnie i agresywnie przez całe 48 minut. Dominowali pod koszami, przez co mieli sporo drugich szans na punkty, a aż 20 zdobyli po naszych stratach" - analizował trener pokonanych Gregg Popovich.Na trybunach zasiadło 20 532 kibiców, co jest rekordem pięciu pojedynków NBA w Meksyku. "Jeste¶my poruszeni entuzjazmem Meksykanów. My¶lę, że NBA będzie tu go¶cić czę¶ciej" - zadeklarował komisarz ligi Adam Silver.Najdłuższ± seri± zwycięstw mog± się obecnie pochwalić koszykarze Los Angeles Clippers . W derbowym pojedynku pokonali Lakers 113:97 i była to ich szósta z rzędu wygrana. Z bilansem 28-14 plasuj± się na czwartej pozycji na Zachodzie. Lokalni rywale (15-29) zajmuj± 13. lokatę.W sobotę zawiedli głównie gracze pierwszej pi±tki Lakers, którzy w sumie uzbierali 41 punktów. Więcej uzyskali dwaj najskuteczniejsi zawodnicy Clippers - DeAndre Jordan, który zakończył mecz z dorobkiem 24 (do tego 21 zbiórek), a Chris Paul dodał 20 i miał 13 asyst."W tym roku jeste¶my niepokonani, a Jordan zagrał fenomenalnie. To była z jego strony demonstracja siły, która sprawiła, że rywale omijali nasz± strefę podkoszow± z daleka" - powiedział trener Clippers Doc Rivers.Ze zwycięstwa w sobotę cieszyli się też zawodnicy i kibice Washington Wizards. W wygranym u siebie meczu z Philadelphia 76ers 109:93 Marcin Gortat zdobył 12 punktów dla gospodarzy i miał 10 zbiórek, uzyskuj±c 23. w sezonie tzw. triple-double."Czarodzieje" maj± na koncie 20 zwycięstw i 19 porażek, co wystarcza do szóstego miejsce w Konferencji Wschodniej.To był 11. z rzędu sukces stołecznej drużyny we własnej hali. Najlepszy w jej szeregach był John Wall. 26-letni rozgrywaj±cy zdobył 25 punktów, a także miał po siedem asyst i zbiórek. Bradley Beal dołożył 20 pkt. W¶ród pokonanych najlepszy był Jahlil Okafor - 26 pkt.