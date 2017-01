Transfery. Didier Drogba blisko nowego klubu! "Czekamy na jego podpis"

Drogba jest najbardziej znany z występów w Chelsea (2004-2012), poza tym grał w Azji (Szanghaj Szenhua) oraz w Ameryce Północnej (Montreal Impact z MLS). W kanadyjskim klubie spędził ostatnie dwa lata, ale nie przedłużył kontraktu po nieporozumieniach z trenerem Mauro Biello.

Teraz 38-letni Iworyjczyk jest o krok od przej¶cia do brazylijskiego Corinthians. Ma podpisać roczny kontrakt. - Wysłali¶my jego przedstawicielowi podpisany dokument, zaakceptowali¶my wszystkie ż±dania Drogby - powiedział dyrektor klubu Flavio Adauto. - Wszystkie jego ż±dania były normalne, nie spotkali¶my się z niczym zaskakuj±cym. Byłby to bardzo ważny transfer ze względów marketingowych oraz sportowych. My podpisali¶my już kontrakt, teraz czekamy jedynie na podpis Drogby.

