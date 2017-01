PŚ w Wiśle. Kamil Stoch po wygranej w Wiśle: Kolano będzie jeszcze boleć, ale mam obowiązek rywalizować

Sobotni konkurs był popisem umiejętno¶ci Stocha. Polak wygrał z przewag± 16,3 pkt nad drugim w zawodach Stefanem Kraftem. Sam zawodnik twierdzi jednak, że był to jeden z najbardziej wymagaj±cych konkursów, w których brał kiedykolwiek udział.- Zmagania stały na naprawdę wysokim poziomie, co widać było nawet po niskich belkach startowych. Pierwszy raz zdarzyło mi się, że skakałem z 3., 4., czy 5. belki. To oraz wiatr z tyłu skoczni sprawiły, że trzeba było się tutaj wspi±ć na wyżyny swoich możliwo¶ci - mówił na antenie TVP Stoch.Warto podkre¶lić, że polski skoczek startował, wci±ż odczuwaj±c skutki urazów barku i kolana. Pierwszego nabawił się podczas konkursu w Innsbrucku, drugi odzywa się od czasu startu w Lillehammer.- To kolano będzie się jeszcze odzywać. Nie ma czasu, żeby ono się w pełni wygoiło. Musiałbym poleżeć jakie¶ dwa, może trzy tygodnie, żeby się w pełni zregenerować, ale to nie jest teraz możliwe. Chcę rywalizować, to mój obowi±zek. Takie życie (¶miech) - stwierdził 29-letni skoczek.Po konkursie w Wi¶le Kamil Stoch obj±ł prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu ¦wiata. Na drugiej pozycji plasuje się Domen Prevc (42 punkty straty do Polaka), a trzeci± lokatę zajmuje Daniel Andre Tande (46 "oczek" mniej od Stocha). W pierwszej dziesi±tce jest jeszcze dwóch innych Polaków - 5. Maciej Kot i 9. Piotr Żyła Drugi indywidualny konkurs w Wi¶le już w niedzielę. Kwalifikacje o godz. 14.30, pierwsza seria o godz. 16.