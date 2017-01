PŚ w Wiśle. Polska umocniła się na prowadzeniu w Pucharze Narodów

Reprezentacja polskich skoczków narciarskich powiększyła prowadzenie w klasyfikacji Pucharu Narodów. To efekt doskonałej formy, któr± podopieczni Stefana Horngachera prezentuj± w tym sezonie. Polacy, którzy zgromadzili 2228 punktów, wyprzedzaj± o 130 punktów Austriaków. Niemcy trac± do nas 312 "oczek".W sobotnim konkursie punktowało sze¶ciu naszych reprezentantów, z których trzech było klasyfikowanych w czołowej dziesi±tce. Pozostała trójka skończyła zawody na przełomie drugiej i trzeciej dziesi±tki. Polacy zgromadzili ł±cznie 198 punktów. Reprezentacja Polski przewodzi klasyfikacji Pucharu Narodów od zawodów w Innsbrucku. Biało-czerwoni wyprzedzaj± takie potęgi jak Austria, Niemcy, Słowenia czy Norwegia Puchar Narodów to klasyfikacja, do której zaliczane s± punkty wszystkich reprezentantów danego kraju. Punkty można zdobyć także w konkursach drużynowych.Polak prowadzi także w najważniejszej klasyfikacji. Wygrana w Wi¶le dała Kamilowi Stochowi prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu ¦wiata. Polak do tej pory zgromadził 733 punkty i wyprzedza drugiego Domena Prevca o 42 "oczka". Pi±ty jest Maciej Kot (457 pkt.), na dziewi±te miejsce awansował Piotr Żyła (313 pkt.).W niedzielę o 14.30 kwalifikacje, w których wystartuje dwunastu Polaków. Start konkursu został przewidziany na godzinę 16.