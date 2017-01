Liga francuska - zwycięstwo PSG w Rennes

Jedyną bramkę zdobył debiutujący w Ligue 1 , a pozyskany już w tym roku z VfL Wolfsburg Julian Draxler. Reprezentant Niemiec, za którego klub z Paryża zapłacił ok. 36 mln euro, w 39. minucie wykorzystał podanie Włocha Marco Verrattiego i jak się później okazało ustalił wynik To jego drugie trafienie w trzecim występie w barwach PSG. Przed tygodniem wpisał się na listę strzelców w spotkaniu Pucharu Francji z Bastią (7:0).Krychowiaka z powodu urazu kolana zabrakło w trzecim kolejnym spotkaniu.Gospodarze - Grosicki rozegrał pełne 90 minut - doznali drugiej z rzędu i w sezonie porażki przed swoimi kibicami. Z 28 punktami nadal zajmują siódmą pozycję w tabeli.Z kolei paryżanie mają 42 pkt i dogonili plasujący się na drugiej pozycji zespół Kamila Glika - AS Monaco, który w niedzielny wieczór czeka wyjazdowa potyczka z Olympique Marsylia Liderem z 44 pkt jest ekipa Nice, która także w niedzielę podejmie przedostatni w tabeli Metz.W sobotnim wieczór z Polaków na boisku mają szansę się jeszcze pojawić Igor Lewczuk z Girondins Bordeaux (na wyjeździe z Angers) oraz Mariusz Stępiński z FC Nantes (na wyjeździe z Toulouse).