Liga hiszpańska - Barcelona rozgromiła Las Palmas 5:0

Pierwszy do siatki trafił w sobotę Urugwajczyk Luis Suarez (w 14. minucie), a Messi podwyższył na 2:0 po przerwie (52.). Chwilę później drugi raz na listę strzelców wpisał się Suarez (57.), a gole strzelili także Turek Arda Turan (59.) i Aleix Vidal (80.).Messi i Suarez prowadzą w klasyfikacji strzelców Primera Division - obaj zdobyli po 14 bramek. Goniący ich Portugalczyk Cristiano Ronaldo z Realu Madryt oraz Iago Aspas z Celty Vigo mają o trzy trafienia mniej.Ekipa Las Palmas była jedyną występującą obecnie w ekstraklasie, której Messi dotychczas nie strzelił gola. W sumie w ekstraklasie pokonał bramkarzy 35 zespołów.Nieźle spisująca się drużyna z Wysp Kanaryjskich zgromadziła 24 punkty i jest ósma w tabeli. Broniąca tytułu Barcelona jest wiceliderem z 38 pkt. Ma dwa straty do prowadzącego Realu, który rozegrał jednak o dwa spotkania mniej. Co więcej, Katalończycy spadną na trzecią pozycję, jeśli w niedzielę Sevilla wygra u siebie z niepokonanym od 40 meczów Realem.