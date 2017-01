PŚ w Wiśle. Kamil Stoch deklasuje rywali

2. Stefan Kraft 251,7 pkt

Polak nie dał rywalom żadnych szans, wygrywając z drugim Stefan Kraftem o ponad szesnaście punktów. Trzecie miejsce zajął zwycięzca zawodów w Wiśle z 2014 roku - Andreas Wellinger. Finałowa seria toczyła się w niezwykle ciężkich warunkach, w których nie poradziło sobie wielu znakomitych skoczków.Rywalizacja w drugiej serii zapowiadała się arcyciekawie. Ostatnia trójka musiała długo czekać na swoje skoki, bo warunki na skoczni mocno się pogorszyły. W tych warunkach nie poradził sobie m.in Michael Hayboeck, a Stefan Kraft skoczył tylko 117 metrów. Pozwoliło mu to jednak objąć prowadzenie. Ostatni na rozbiegu Kamil Stoch tylko pokazał klasę. Polak długo czekał na zielone światło, ale jak już je dostał, spokojnie skoczył 124 metry i z olbrzymią przewagą zwyciężył.W pierwszej dziesiątce znalazł się jeszcze Piotr Żyła, który po skoku na odległość 126,5 metra w pierwszej serii był piąty, ale w finałowej serii skoczył 120 m i zajął ostatecznie siódme miejsce. Maciej Kot był dziewiąty. Jan Ziobro był dziewiętnasty, a Stefan Hula dwudziesty. Dawid Kubacki zajął dwudzieste pierwsze miejsce.Udział w zawodach już na pierwszej serii zakończył powracający po długiej przerwie Austriak Gregor Schlierenzauer, który z wynikiem 120,5 m zajął trzydzieste pierwsze miejsce. Awansu do drugiej serii nie uzyskał także Johann Andre Forfang, który był 32.Dzięki pierwszemu miejscu Kamil Stoch objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Drugi jest Domen Prevc, a trzeci jest Daniel Andre Tande.Wisła po raz piąty jest gospodarzem zimowych zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich . Z powodu warunków atmosferycznych tegoroczne zawody niemal do samego końca stały pod znakiem zapytania. Wiatr jednak okazał się łaskawy i nie wpłynął znacząco na rywalizację, bo na podium znaleźli się najlepsi tego dnia skoczkowie.1. Kamil Stoch 268 pkt3. Andreas Wellinger 249,1 pkt4. Daniel Andre Tande 247,9 pkt5. Domen Prevc 247,4 pkt...7. Piotr Żyła 246 pkt9. Maciej Kot 242 pkt19. Jan Ziobro 231,3 pkt20. Stefan Hula 231 pkt21. Dawid Kubacki 228,5 pktDrugi konkurs w niedzielę o godzinie 16.