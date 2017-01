PP siatkarzy. ZAKSA pierwszym finalistą

PAP

KUBA ATYS

ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle pokonała we Wrocławiu Jastrzębski Węgiel 3:1 (25:23, 23:25, 27:25, 25:20) w półfinale Final Four Pucharu Polski siatkarzy i awansowała do finału turnieju.

