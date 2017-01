PŚ w biathlonie. Gwizdoń dziesiąta w sprincie, triumf Makarainen

Koukalova straciła do Makarainen 22 s. Trzecia była reprezentantka gospodarzy Laura Dahlmeier - 30,1. Wszystkie trzy zawodniczki na podium były bezbłędne na strzelnicy.Gwizdoń (BLKS Żywiec ) także nie zaliczyła ani jednego pudła. Jej czas był o 1.26,6 gorszy od zwyciężczyni.W sześćdziesiątce, która wystąpi w niedzielnym biegu na dochodzenie na 10 km, znalazła się jeszcze tylko jedna Polka - Monika Hojnisz (AZS AWF Katowice ), która zajęła 57. miejsce. Pozostałe biało-czerwone zajęły dalsze lokaty.Od 19 stycznia biathloniści rywalizować będą we włoskiej Anterselvie i będzie to ostatni sprawdzian dla większości z nich przed mistrzostwami świata w Hochfilzen. Pod koniec miesiąca odbędą się jeszcze mistrzostwa Europy w Dusznikach-Zdroju, gdzie mają wystartować najlepsi Polacy, ale czołowi zawodnicy PŚ zwykle na tę imprezę nie przyjeżdżają.1. Kaisa Makarainen (Finlandia) 20.51,8 (0 karnych rund)2. Gabriela Koukalova (Czechy) strata 22,0 s (0)3. Laura Dahlmeier (Niemcy) 30,1 (0)4. Marie Dorin Habert ( Francja ) 48,6 (1)5. Dorothea Wierer (Włochy) 57,7 (0)6. Franziska Hildebrand (Niemcy) 59,8 (0)...10. Magdalena Gwizdoń (Polska) 1.26,6 (0)57. Monika Hojnisz (Polska) 1.57,2 (2)62. Kinga Mitoraj (Polska) 3.13,3 (0)67. Krystyna Guzik (Polska) 3.21,2 (3)76. Kamila Żuk (Polska) 3.45,0 (3)1. Gabriela Koukalova (Czechy) 533 pkt2. Laura Dahlmeier (Niemcy) 512