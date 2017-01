MŚ piłkarzy ręcznych 2017. Brazylia - Polska 28:24. Koniec z głaskaniem, sprawdzamy czego nie umiemy

Po sze¶ciu minutach i 50 sekundach Tałant Dujszebajew wychodz±c z siebie poprosił o przerwę. Jego zespół przegrywał wtedy 0:5. W niespełna siedem minut Polacy zmarnowali siedem akcji w ofensywie. Grali koszmarnie, na pewno nie realizowali planu, mylili się jak juniorzy. Oczywi¶cie nie wolno zapominać, że ponad połowę kadry na M¦ 2017 stanowi± zawodnicy, dla których to dopiero pierwsza wielka impreza. Ale też nie wolno tym faktem wszystkiego usprawiedliwiać, trzeba zauważyć, że bardzo słabo grali ci, dla których wielki turniej to nie pierwszyzna. Brazylia i Japonia to na pewno zespoły w naszym zasięgu, z tymi rywalami mieli¶my wygrać, by zrealizować cel, czyli awansować do 1/8 finału. Teraz wyj¶ć z grupy będzie bardzo trudno, a dla rozwoju naszej nowej kadry ważne jest przecież nie tylko granie, ale i wygrywanie. Przynajmniej tego, co naprawdę można wygrać.Brazylia to nie jest wielki zespół. Dobry - zgoda. Znajduj±cy się w lepszej sytuacji od naszego, bo kadrowo bardziej stabilny, maj±cy teraz zawodników w mocniejszych ligach. Ale tak naprawdę góruj±cy nad Polsk± przede wszystkim szybko¶ci±, zdecydowaniem, pozytywnym szaleństwem. Na ubiegłorocznych igrzyskach w Rio, jeszcze w mocnym składzie, przegrali¶my z nimi 32:34, bo nie umieli¶my znaleĽć recepty na proste, za to żywiołowe ataki przeciwników. Tamten mecz cały był szalony, my biegali¶my, a oni biegali jeszcze szybciej, wymiana ciosów praktycznie bez gry w obronie trwała od pocz±tku do końca, ze wszystkich 38 spotkań rozegranych w turnieju olimpijskim to polsko-brazylijskie było drugim z największ± liczb± bramek (po Chorwacja - Tunezja, gdzie ci pierwsi wygrali 41:26). Niestety, w Nantes znów za Brazylijczykami nie nad±żali¶my. To oni dyktowali tempo, przykręcaj±c je trochę dopiero po 20 minutach, gdy przegrywali¶my 7:13. Wtedy przeciwnicy już mieli swoj± zaliczkę i pokazywali, że wiedz±, jak jej bronić, a my cały czas nie umieli¶my odnaleĽć spokoju. Bez niego i z mnóstwem własnych strat w nerwowych, zbyt szybko prowadzonych atakach, nawet przez chwilę nie było szans, by odrobić dystans do Brazylijczyków.Próbowali¶my gry na dwóch obrotowych, przez pierwszy kwadrans trener wycofywał bramkarza Adama Malchera, by¶my mogli atakować z przewag± jednego zawodnika. Efekty? Chaos zamiast spokojnie rozegranych akcji aż do wypracowania pewnych pozycji rzutowych. Przed naszym zespołem dużo nauki. Dużo więcej niż mogło się wydawać po przegranym 20:22 meczu z Norwegi± w pierwszej kolejce francuskich mistrzostw.