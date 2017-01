MŚ piłkarzy ręcznych 2017. Brazylia - Polska 28:24. Paczkowski jak Brazylijczyk, koledzy jak z Polski B [OCENY]

Zawodników oceniamy w szkolnej skali 1-6.Nie pomogła mu obrona, ale też i on nie miał swojego dnia. Z Norwegi± zagrał ¶wietnie, miał 44-procentow± skuteczno¶ć interwencji. Teraz wyniosła ona tylko 12 proc. - zatrzymał zaledwie dwa z 17 rzutów rywali.Debiut w wielkim turnieju, zatrzymanych pięć z 17 rzutów, czyli skuteczno¶ć 29-procentowa. NieĽle, jak na słab± dyspozycję kolegów z obrony. Plus za obronionego karnego i rzucon± bramkę.Dwa gole, skuteczno¶ć 50-procentowa i gra też w kratkę. Za mało pomysłowy, a przez to przewidywalny dla rywali.Starał się, ale widać było, że jeszcze nie potrafi prowadzić gry na najwyższym poziomie. Jedna bramka na trzy rzuty.Tylko jedna bramka, rzucał cztery razy. Mało efektów jak na ponad pół godziny gry.Wszedł po kilku minutach, żeby ratować sytuację i uratowałby, gdyby miał z kim pograć. Szybki, błyskotliwy, zauważaj±cy kolegów. I do tego skuteczny - siedem rzutów i sze¶ć bramek.Szef obrony, a ta pozwalała Brazylijczykom na zbyt dużo. W ataku 1/1.

Tym razem tylko 15 minut na boisku, cztery rzuty, dwa gole. Młody, zdolny, ale jeszcze z dużymi wahaniami formyNie zagrał.Przeciw Norwegii dobry w obronie, niewidoczny w ataku, teraz odwrotnie - w ofensywie 4/4, za to z problemami je¶li chodzi o zatrzymywanie rywali.Zepsuł karnego przy stanie 13:17 i to chyba wszystko, co da się powiedzieć o jego występie. A na boisku był całkiem długo - przez 23 minuty.Z Norwegi± 7/7, tym razem tylko 2/6. Niestety, w niektórych sytuacjach zbyt nonszalancki, co jest już jego powszechnie znan± wad±.Grał zbyt krótko.Raz pokazał się w ataku, zdobywaj±c bramkę, a w obronie walczył, ale trzeba od niego oczekiwać lepszych efektów tej walki.Dużo gorzej niż z Norwegi±. Zapis 1/3, do tego trzeba dodać, że bywał zagubiony w prostych sytuacjach, gdy tylko wystarczyło złapać dobrze dogran± piłkę.Jedna bramka, w ataku 100 proc. skuteczno¶ci, ale to człowiek od czarnej roboty. A za grę w obronie trudno po tym meczu kogokolwiek chwalić.