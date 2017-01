MŚ piłkarzy ręcznych. Fatalny początek przesądził. Polska przegrała z Brazylią

Biało-Czerwoni zaczęli mecz z Brazyli± fatalnie. Dali sobie rzucić szybko pięć bramek, sami byli nieskuteczni przez blisko siedem minut. Brazylijczycy wypracowanej na pocz±tku spotkania przewagi nie oddali. Niemal przez cały mecz trzymali Biało-Czerwonych na dystansie pięciu bramek, dopiero w końcówce podopiecznym Tałanta Dujszebajewa udało się doj¶ć na trzy bramki. Ale czasu było już za mało, być móc my¶leć o wygranej.Najlepiej w reprezentacji Polski zagrał Paczkowski, który rzucił sze¶ć bramek. Cztery trafienia miał też Jachlewski. W bramce wiele do powiedzenia nie mieli ani Malcher i jego zmiennik Morawski, który popisał się kilkoma efektownymi interwencjami. Najwięcej bramek dla Brazylii rzucił Toledo - osiem.Polacy przegrali dwa pierwsze mecze na M¦ we Francji . W kolejnym meczu zmierz± się z Rosj± - już w poniedziałek. Ten mecz może przes±dzić o awansie do 1/8 finału. W kolejnej rundzie M¦ zagraj± po cztery najlepsze zespoły z czterech grup.