Puchar Świata w Wiśle. Doktor Aleksander Winiarski: Kamil Stoch wystartuje, ale jego kolano mnie niepokoi

Obserwuj @LukaszJachimiak

Łukasz Jachimiak: W piątek na drugim treningu w Wiśle znów odezwało się prawe kolano Kamila Stocha. Jeszcze w sobotę w południe asystent Stefana Horngachera Grzegorz Sobczyk nie był przekonany czy Kamil wystartuje w konkursie. Nie jest dobrze?

Doktor Aleksander Winiarski: Kamil wystartuje, aczkolwiek cały czas mamy z tym kolanem problem.

Miesiąc temu w Lillehammer Stoch nadwerężył je po raz pierwszy, niedawno przeciążył je w Bischofshofen, teraz w Wiśle - będziecie badać, dlaczego ono odzywa się tak często?

- Tak, zrobimy rezonans magnetyczny. Nie można z tym dłużej czekać, trzeba to zrobić zaraz po konkursach w Wiśle.

Boi się Pan, co wykaże badanie, czy zrobi je Pan raczej po to, by niczego nie zaniedbać, mieć spokojne sumienie?

- Powiem szczerze, że trochę za długo to trwa, ta kontuzja się ciągle odnawia. Wiadomo, że możemy to tłumaczyć bardzo dużą liczbą skoków i to bardzo dalekich, z lądowaniami na płaskim. Ale prawda jest taka, że coraz bardziej nas to niepokoi. Gdyby to był jeden incydent, góra dwa, to uznalibyśmy, że na pewno nie dzieje się nic poważnego, zwłaszcza że Kamil dalej świetnie skacze. Ale ten problem powtarza się zbyt często, stąd nasze obawy. Dlatego absolutnie robimy rezonans. On jest badaniem dokładnym. W stu procentach nam może wszystkiego nie powie, ale na pewno pozwoli dobrze ocenić kolano. Teraz swoją pracę bardzo dobrze wykonuje fizjoterapeuta Łukasz Gebala, a moją rolą jest, żeby to zdiagnozować, jak tylko się skończą zawody w Wiśle.

Jakie dolegliwości poza bólem odczuwa Kamil? Kolano puchnie, ogranicza swobodę ruchu?

- Na szczęście kolano jest bez obrzęku, głównym kłopotem jest ból.

Czyli jest lepiej, bo w Lillehammer była opuchlizna?

- Też chcemy być dobrej myśli. Na razie najważniejsza wiadomość jest taka, że Kamil w Wiśle skacze

W serii próbnej też, czy oszczędza się na konkurs?

- Na teraz decyzja jest taka, że skacze we wszystkich seriach. Ale będziemy reagować na bieżąco. Tuż przed wyjazdem na skocznię będzie trening, po tej rozgrzewce jeszcze zobaczymy, jak się Kamil czuje.

Poznajcie piekną i wysportowaną dziewczynę Macieja Kota!