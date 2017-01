Rajd Dakar. Zwycięstwa Peterhansela, Sunderlanda, Karjakina i Nikołajewa

Trzecie miejsce zajęła ciężarówka prowadzona przez holenderskiego kierowcę Gerarda de Rooya z polskim mechanikiem Dariuszem Rodewaldem. Druga była ekipa innego Rosjanina Dmitrija Sotnikowa.Karjakin wyprzedził Chilijczyka Ignacio Casale i Argentyńczyka Pablo Copettiego. Rafał Sonik, zwycięzca z 2015 roku, znalazł się tuż za podium. Kamil Wiśniewski był dziesiąty.Peterhansel po raz siódmy wygrał klasyfikację generalną w kategorii samochodów - poza tegorocznymi zmaganiami ze zwycięstwa cieszył się także w latach: 2004, 2005, 2007, 2012, 2013 i 2016. Wcześniej sześciokrotnie był najlepszy na motocyklu (1991-1993, 1995, 1997, 1998).W samochodach całe podium był francuskie - drugi był Sebastien Loeb, a trzeci Cyril Despres. Siódme miejsce zajął Jakub Przygoński. Sunderland po raz pierwszy triumfował w Dakarze. Czołową "trójkę" motocyklistów uzupełnili Austriak Matthias Walkner i Hiszpan Gerard Farres Guell. Paweł Stasiaczek został sklasyfikowany na 81. miejscu.W sobotę ruszający z Rio Cuarto uczestnicy mieli do przejechania odcinek specjalny o długości 64 kilometrów i to w oparciu o niego ogłoszono wyniki końcowe. Zawodnikom pozostał do przejechania jeszcze 722-kilometrowy dojazd do mety w Buenos Aires