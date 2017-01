Mick Schumacher w programie Ferrari? "Gdyby się zdecydował, rozwinęlibyśmy przed nim czerwony dywan"

Mick Schumacher jest synem siedmiokrotnego mistrza świata Michaela. W tym roku 17-latek zacznie się ścigać w Formule 3, przez dwa ostatnie sezony jeździł w Formule 4. Jego kariera jest pod lupą największych teamów Formuły 1 . Pierwsze propozycje składał mu już Mercedes, który chciałby go mieć w swoim programie dla młodych talentów. Z Schumachera juniora nie zamierza rezygnować także Ferrari - To oczywiste, że śledzimy jego karierę - mówił Rivola w "La Gazzetta dello Sport". - W tym roku będziemy mogli przyjrzeć się mu jeszcze bliżej, bo będzie jeździł w jednym zespole z naszym kierowcą - dodał. Chodzi o Guan Yu Zhou, 17-latka z Chin, który w Formule 3 tak jak Schumacher będzie jeździł dla zespołu Prema. Od 2014 roku Zhou jest członkiem Ferrari Driver Academy.- Nie wiem, jaką Mick podejmie decyzję. Gdyby się zdecydował, rozwinęlibyśmy przed nim czerwony dywan - stwierdził Rivola.Menedżer z Ferarri jest pod wrażeniem nie tylko stylu jazdy młodego Schumachera, ale i zachowania. - Jest bardzo grzeczny. Od małego musiał radzić sobie z presją mediów i robi to doskonale. Trzeba pogratulować jego rodzicom, bo jest świetnie wychowany - stwierdził.Sezon Formuły 3 zacznie się w połowie kwietnia . Pierwszy wyścig odbędzie się na torze Silverstone.