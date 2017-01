Liga niemiecka. Artur Sobiech przypomniał o sobie pięknym golem [WIDEO]

Hannover 96 objął prowadzenie po golu Polaka w 58. minucie. Mecz odbył się w hiszpańskim Jerez, gdzie obie drużyny przebywają na zgrupowaniu.

Augsburg to 12. drużyna Bundesligi. Hannover w poprzednim sezonie spadł do 2. Bundesligi, ale po rundzie jesiennej zajmuje drugie miejsce premiowane awansem. Sobiech znakomicie spisywał się w przedsezonowych sparingach, ale potem było nieco gorzej: w 13 meczach strzelił 3 gole i zaliczył dwie asysty. Cztery ostatnie spotkania opuścił ze względu na uraz kolana, ale wygląda na to, że nie ma już po nim śladu. Napastnik był w szerokiej kadrze reprezentacji Polski na Euro 2016, ale ostatecznie nie znalazł się w gronie 23 powołanych piłkarzy.

