Turniej ATP w Sydney. Pierwszy w karierze tytuł Muellera

33-letni Mueller wcześniej pięć razy wystąpił w decydującym spotkaniu, ale za każdym razem musiał uznać wyższość rywala.Po zakończeniu sobotniego meczu 34. w światowym rankingu zawodnik nie mógł powstrzymać łez wzruszenia.- Wow, co za wieczór. Czekałem na to tak długo. Przepraszam za te łzy, ale pierwszy tytuł ATP na oczach mojej żony i synków tak wiele dla mnie znaczy - tłumaczył się Luksemburczyk.Po raz pierwszy w karierze zmierzył się z 67. w tym zestawieniu Evansem. Siedem lat młodszy Brytyjczyk, który półtora roku temu plasował się w ósmej setce rankingu tenisistów, nigdy wcześniej nie dotarł do finału turnieju ATP. Sydney startowało dwóch polskich deblistów, obaj z zagranicznymi partnerami. Zarówno Mariusz Fyrstenberg, jak i Łukasz Kubot odpadli w pierwszej rundzie.