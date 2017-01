24-godzinny wyścig w Dubaju. Broniszewski na 3. miejscu, zespół Kubicy się wycofał

Dla Kubicy był to pierwszy start w tym roku, ale 32-latek zbyt wiele się nie najeździł. W sumie za kółkiem Porsche 911 GT3 R siedział przez godzinę, wykręcał naprawdę dobre czasy, ale musiał zjechać do boksu po awarii auta. Na wcześniejszej zmianie w tył auta prowadzonego przez Marcina Jedlińskiego wjechał jeden z wolniejszych kierowców. Najwyraźniej nie zauważył, że sędziowie wprowadzili ograniczenie do 60 km/h ze względu na kraksę na torze.Uszkodzenia okazały się poważne. Najpierw mechanicy posklejali pokiereszowany tył, ale na swojej zmianie Kubica zarządził wymianę uszkodzonych elementów, w tym wydechu. A potem problemy się mnożyły. Były kłopoty z przepustnicą, hamulcami, elektroniką. Po 242 okrążeniach zespół uznał, że dalsze naprawy nie mają sensu i wycofał się z rywalizacji."Niestety uderzenie w tył naszego samochodu przez jednego z rywali okazało się na tyle mocne, że wciąż borykaliśmy się usterkami i mimo wysiłków naszych mechaników, nie udało się przywrócić pełnej sprawności pojazdu. Wielka szkoda, bo czasy kręcone przez naszą załogę należały do ścisłej czołówki. Robert Kubica , debiutujący za kierownicą Porsche 991 GT3R i jadący pierwszy raz na torze Dubai Autodrome osiągał czasy porównywalne z wielokrotnymi zwycięzcami Dubai 24h." - czytamy w oświadczeniu zespołu, dla którego oprócz Kubicy w Dubaju jeździli Robert Lukas, Marcin Jedliński, Wolf Henzler i Santiago Creel."Wyścig w Dubaju dobiegł końca. Niestety po problemach i kilku dłuższych wizytach w boksie zapadła decyzja o wycofaniu auta z rywalizacji. Dziękuję zespołowi oraz kibicom za doping." - napisał Kubica na Facebooku.Do mety nie dojechał też drugi samochód wystawiony przez siostrzany zespół Olimp Racing. Porsche 911 Cup, które prowadził m.in. Igor Waliłko, po zderzeniu zostało wycofane z rywalizacji.Rywalizację w Dubaju wygrali kierowcy zespołu Herberth Motorsport, którzy w ciągu 24 godzin pokonali 578 okrążeń toru w Dubaju. O dwa okrążenia mniej zaliczył team Manthey Racing - obie ekipy korzystały z Porsche 911 GT3 R. Trzecie miejsce dla zespołu Black Falcon (Mercedes AMG GT3), którego jednym z kierowców był Michał Broniszewski. Oni do zwycięzców stracili trzy okrążenia.52. miejsce zajął zespół Zest Racecar Engineering, w barwach którego ścigała się Gosia Rdest. W klasie TCR team z Polką w składzie zajął trzecie miejsce. Przez 24 godziny przejechał 483 okrążenia.