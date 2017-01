Dana White potwierdza: Nurmagomedov vs. Ferguson o pas tymczasowy na UFC 209

W piątek Dana White potwierdził na swoim twitterowym koncie, że Khabib Nurmagomedov zawalczy z Tonym Fergusonem na gali UFC 209, 4 marca. Stawką pojedynku będzie tymczasowy pas mistrzowski wagi lekkiej, zatem mamy szansę zobaczyć pojedynek na dystansie pięciu rund.

Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson for the interim LW title on March 4 at UFC 209!!! pic.twitter.com/oJwvlDl4eX