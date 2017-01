Marcin Komorowski nie gra w piłkę od prawie dwóch lat. "Ważne, żebym w ogóle się wyleczył"

Polak nie zagrał żadnego meczu w Tereku Groznym w całym poprzednim sezonie, a jego umowa skończyła się w czerwcu 2016 roku. Od tej pory jest wolnym zawodnikiem. W ciągu kilkunastu miesięcy przeszedł cztery operacje, z których trzy mogły być niepotrzebne.

- Leczone było to, co nie powinno, a Achilles coraz bardziej się niszczył. I w końcu doszło do głębszego naderwania. Uraz był źle zdiagnozowany, poprzednie zabiegi były prawdopodobnie kompletnie niepotrzebne - powiedział piłkarz, który miał nadzieję na powrót na boisko w lutym, ale nie jest to pewne.

Na razie nie może nawet biegać. - Wykonuję cykl ćwiczeń. Tak naprawdę jeszcze dobrze nie chodzę. To, co stanie się dalej, to zagadka. Wszystko zależy od tego, jak się zagoi noga. Jest jak jest - powiedział dodając, że nie myśli o zakończeniu kariery, ale nie negocjował jeszcze z żadnym klubem. Więcej w "Sportowych Faktach".

Komorowski jest znany głównie z gry w Legii Warszawa oraz Tereku Groznym, do którego trafił w 2012 roku. 13 razy zagrał w reprezentacji Polski, po raz ostatni w czerwcu 2015 roku - w el. Euro 2016 z Gruzją oraz w sparingu z Grecją.

